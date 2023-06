Uma operação contínua executada pela Polícia Civil para combater crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, resultou até a quinta-feira, 1º, no cumprimento de mandado de prisão contra três homens, de 34, 35 e 42 anos, por descumprirem medidas protetivas.

Informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) apontam que policiais civis efetuaram a primeira prisão na segunda-feira, 29, ao capturarem o suspeito de 34 anos, que por diversas vezes descumpriu medida protetiva que o impedia de se aproximar da ex-companheira.

O suspeito de 35 anos acabou preso na quinta-feira, 1º, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva por descumprir medida e agredir a ex-esposa. A mulher chegou a ficar hospitalizada devido a gravidade dos ferimentos causados pelo homem, em diversas ocasiões.

No mesmo dia, os policiais da 3ª Delegacia de Atendimento à Mulher (3ª DEAM) de Araguaína prenderam o suspeito de 42 anos. Ao deixar a unidade penal onde cumpria pena por violência doméstica, o homem voltou a agredir e ameaçar a ex-companheira em vários locais que ela costuma frequentar.

A vítima chegou a registrar quatro boletins de ocorrência contra o homem, que não intimidaram as ações do ex-companheiro. O homem acabou preso em cumprimento de prisão preventiva decretada pela Vara de Combate a Violência Doméstica e Familiar de Araguaína.

Os três suspeitos foram conduzidos até a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguaína e em seguida encaminhados para a Unidade Penal de Araguaína.

Ainda de acordo com a SSP, a 3ª DEAM tem intensificado as ações para identificar e prender os agressores, de forma a garantir a integridade física e psicológica das vítimas.

“A Polícia Civil do Tocantins visa fazer com que os índices de violência doméstica sejam reduzidos drasticamente e, nesse sentido, a 3ª DEAM de Araguaína tem intensificado as ações para identificar os agressores e efetuar as prisões dos mesmos”, informou a delegada Sarah Lilian, por meio da SSP.