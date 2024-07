Vida Urbana Suspeitos de tentar arrombar cofre de joalheria no centro de Palmas são presos De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os suspeitos são do Distrito Federal e estavam circulando na capital com um veículo alugado

Dois suspeitos de tentar furtar uma joalheria localizada no centro de Palmas foram presos na madrugada deste domingo (7). Os nomes e idades dos suspeitos não foram divulgados. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), após a tentativa do crime, os suspeitos foram encontrados por policiais militares escondidos em uma área verde próxima a uma ag...