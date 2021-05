Vida Urbana Suspeitos de roubarem R$ 11,5 mil em loja e atearem fogo em carro utilizado no crime são presos Além do dinheiro, os criminosos furtaram objetos; crime teria ocorrido na noite de sábado, 14, em uma loja de cosméticos

Na noite de segunda-feira, 17, dois homens, 26 e 36 anos, foram detidos pela Polícia Militar (PM) no Setor Monte Sinai, em Araguaína, Norte do Estado, depois que foram localizados com objetos furtados de um estabelecimento comercial da cidade. O crime teria ocorrido na noite de sábado, 14, em uma loja de cosméticos. Após receber informações, a equipe de Força Tática...