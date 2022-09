Vida Urbana Suspeitos de roubar e agredir vítima até ficar desacordada são presos em Araguaína PM prendeu dois suspeitos de espancar vítima com capacete para praticar roubo; PC localizou um terceiro suspeito envolvido

Na noite de sexta-feira, 9, a Polícia Militar (PM), por meio da equipe de Força Tática, com apoio da Agência Local de Inteligência (ALI) no Setor Nova Araguaína e Setor Martins Jorge, prendeu dois homens suspeitos de praticarem roubo e agredirem a vítima até ficar desacordada, após receber denúncia anônima. O crime ocorreu na quinta-feira, 8 no Setor Oeste, em Araguaína, r...