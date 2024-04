Vida Urbana Suspeitos de fazerem reféns em assalto a fazenda são presos montar cerco com bloqueio em estradas Os presos de 29 e 24 anos já tinham passagem pela polícia, segundo PM

Dois homens foram presos neste domingo suspeitos de terem assaltado uma fazenda na zona rural de Pium. A Polícia Militar chegou a bloquear estradas e montar um cerco depois do crime, que aconteceu na última sexta-feira (5). Segundo os policiais, os presos neste domingo (7) possuem passagens por roubo, furto e homicídio. No dia do crime, dois homens invadiram u...