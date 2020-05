Vida Urbana Suspeitos de estuprar e matar adolescente com golpes de faca por ciúmes são denunciados à Justiça Crime que chocou Talismã aconteceu em fevereiro deste ano e, conforme denuncia, “as condições do crime somam uma série de qualificadoras, entre as quais estupro de vulnerável, motivação torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, emprego de asfixia, tortura e meio cruel, prática de crime em concurso de pessoas e feminicídio”

O caso que chocou os moradores de Talismã, em fevereiro deste ano, segue agora para à Justiça após ter os dois suspeitos do crime denunciados pelo Ministério Público do Tocantins. A denúncia é contra os suspeitos de terem estuprado e matado uma adolescente, sendo que um dos envolvidos identificados por investigação é o irmão da vítima e outro tinha tido um breve relacionamento c...