Vida Urbana Suspeitos de envolvimento em sequestro de família são detidos e veículo roubado recuperado A PM prendeu um homem e apreendeu um adolescente suspeitos de receptação do carro roubado na semana passada

A Polícia Militar deteve dois suspeitos de envolvimento com o sequestro de uma família no assentamento Prata, entre Palmas e Porto Nacional. A prisão do homem de 26 anos e a apreensão de um adolescente de 16 anos ocorreu neste domingo, 13, por volta das 11 horas, e o crime ocorreu na última quarta-feira, 9. A ação terminou também com a apreensão de um veículo roubado n...