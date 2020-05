Vida Urbana Suspeitos de envolvimento com o tráfico são capturados em Augustinópolis e Sampaio Prisões dos suspeitos ocorreram neste domingo, 24

Na madrugada deste domingo, 24, a Polícia Militar (PM) das cidades de Augustinópolis e Sampaio, na região Norte do Estado, prendeu dois jovens, de 20 2 21 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Em Augustinópolis ocorreu a primeira prisão, no bairro Portal do Sol, e de acordo com a PM, era realizado patrulhamento quando a equipe se dep...