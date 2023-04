Redação Jornal do Tocantins

Dois suspeitos de fornecer apoio logístico aos assaltantes que aterrorizaram Confresa (MT) acabaram presos durante cumprimento a mandados de busca na cidade de Redenção (PA) por equipes da Polícia Civil de Mato Grosso.

Segundo a PCMT, o cumprimento ao mandado ocorreu em duas residências localizadas na cidade de Redenção, onde eram utilizadas como ponto de apoio aos assaltantes que agiram em Confresa no dia 9 de abril e fugiram para o Tocantins.

De acordo com a PC de Mato Grosso, investigadores analisaram centenas de imagens de câmeras de segurança de casas e estabelecimentos comerciais em Redenção e identificaram o momento em que os assaltantes saem das residências no dia 9 de abril em direção à Confresa, em cinco veículos de luxo: Land Rover Sport, Kia Sorento, Hilux SW4, Dodge Durango e Mitsubishi Outlander.

Conforme a polícia, os suspeitos abandonaram os carros em estradas na região de Confresa e Santa Terezinha durante a fuga.

Ainda de acordo com a polícia, um dos presos de 48 anos disse ter acessado o interior do cofre sem levar o dinheiro. A polícia diz que as investigações apontam o contrário, “embora o prédio da transportadora de valores estivesse bem danificado em razão da explosão, o cofre estava íntegro e sem qualquer tipo de abalo”.

O órgão também informou que realiza perícia nos locais atacados pelo bando criminoso, em veículos e armamentos apreendidos, além da análise de imagens de câmeras de segurança da Confresa.

A Polícia Civil do Tocantins, Polícia Civil do Pará e Polícia Rodoviária Federal também colaboraram nas diligências.

Os crimes investigados

Tentativa de homicídio contra os policiais militares e vítimas alvos dos criminosos; roubo majorado consumado contra a empresa de valores; incêndio de veículos em via pública com a intenção de impedir o acesso das forças de segurança, disparo de arma de fogo e organização criminosa.