A Polícia Civil do Tocantins cumpriu, nesta sexta-feira, 6, nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Polícia Judiciária de Mato Grosso do Sul. Os mandados são da Operação Pentágono, que investiga pessoas suspeitas de integrarem organização criminosa responsável por planejar e executar ataques a instituições financeiras em todo o país.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, dezenas de policiais saíram às ruas em Palmas, Gurupi e Peixe e apreenderam diversos objetos que serão utilizados no aprofundamento das investigações.

De acordo com a Civil, as investigações apontaram que os suspeitos investigados no Tocantins podem ter ligação com o grupo criminoso suspeito de ataque a caixa-forte da transportadora Brinks no município mato-grossense de Confresa, ocorrido em abril deste ano.

Durante as diligências na capital, policiais da 1ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (1ª Deic), 1ª Divisão de Repressão a Narcóticos (1ª Denarc) e do Grupo de Operações Táticas Especiais (Gote) cumpriram seis mandados em residências onde supostamente residem os indivíduos suspeitos de integrarem a organização.

Na região sul do Tocantins, outros dois mandados foram cumpridos em Gurupi por agentes da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª Deic) local e apoio da mesma divisão em Paraíso e Porto Nacional. Em Peixe, um mandado também foi cumprido pelos policiais civis.

A secretaria informou que, de acordo com o diretor da Diretoria de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e coordenador da operação no Tocantins, Afonso Lyra, os mandados cumpridos no Tocantins têm o objetivo de apoiar a investigação conduzida no Mato Grosso.

O delegado comentou que o Tocantins auxilia nas buscas, pois "após o ataque à transportadora de valores de Confresa, o grupo criminoso fugiu para o Tocantins, pela região oeste do estado, em uma rota já planejada”, o que levou as investigações a acreditar que os investigados no Tocantins “podem ter prestado apoio logístico ao bando em fuga após o ataque”.