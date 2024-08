Três suspeitos de envolvimento no incêndio em uma loja foram alvos de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (23), em Araguaína. O casal de empresários ficou preso dentro da própria loja em chamas e precisou ser resgatado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os mandados foram cumpridos na casa dos suspeitos de auxiliar no crime no dia 17 de julho deste ano. Nos endereços foram apreendidos celulares que serão analisados pela perícia.

As investigações apontaram que, até o momento, pelo menos três pessoas tiveram participação direta no incêndio. Imagens de câmeras de segurança mostraram os suspeitos chegando à loja em uma motocicleta de cor preta, vestidos com roupas de manga longa e capuz e, depois de colocar fogo no local, saíram correndo a pé por uma rua de terra aos fundos da loja.

A secretaria informou que a suspeita é que o fato esteja relacionado com dívidas deixadas pelo irmão da proprietária da loja, que foi assassinado no dia 6 de junho do ano passado, em Araguaína.

A Polícia Civil pede à população que caso haja alguma informação sobre os homens que aparecem nas imagens que eles entre em contato com a polícia por meio do telefone 63 3411-7355 (WhatsApp). O anonimato é garantido.

Relembre

No dia do incêndio, o Corpo de Bombeiro Militar foi chamado por volta das 3h pela própria proprietária do local, informando que estava encurralada junto com o esposo.

Quando chegaram ao local, os bombeiros verificaram que parte do vidro da loja tinha se quebrado e iniciaram o combate pelo local. Depois, foram abrindo acesso ao interior do prédio, onde conseguiram fazer o combate direto às chamas.

As vítimas estavam escondidas em um quarto no mezanino do estabelecimento. O casal foi resgatado e encaminhado para o Hospital Don Orione. Eles passaram por exames e estão bem.

Os militares extinguiram as chamas e fizeram o rescaldo para evitar novos focos. A Polícia Militar também esteve no local dando apoio e a perícia foi chamada para verificar as causas do incêndio.

*Raquel Oliveira é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Vilma Nascimento.