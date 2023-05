Redação Jornal do Tocantins

Policiais militares lotados em Ponte Alta do Tocantins precisaram usar o cassetete e algema para deter um auxiliar de serviços gerais de 37 anos, identificado pelas iniciais B.R.D. S., por suspeita de lesionar a namorada dele, uma empregada doméstica de 30 anos.

As agressões ocorreram por volta das 00h15 desta terça-feira, 30, na Rua Estrela do Sul, local em que os militares encontraram o auxiliar correndo atrás de uma mulher no quintal da casa. Conforme o relato dos militares, ordenaram que ele parasse, mas o homem ofereceu resistência e disse que não iria ser preso.

A mulher tinha escoriações pelo corpo e afirmou que havia sido agredida fisicamente pelo namorado e não era a primeira vez que apanhava dele.

Os militares precisaram usaram a força física para conseguir conter o auxiliar, conseguir algemá-lo e levá-lo para a 11ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Porto Nacional. Ao ser apresentado, o suspeito também estava com escoriações pelo corpo. Segundo os militares, provocadas na abordagem e resistência, vencida após o uso de cassetete para conseguir imobilizá-lo.

O delegado plantonista Wagner Rayelly Pereira Siqueira lavrou o APF (Auto de Prisão em Flagrante) com base nas informações apresentadas pelos policiais militares, pela vítima e pela confissão do conduzido. "Não restam dúvidas de que estamos diante de flagrante delito de crime de violência doméstica, consistente na prática de lesões corporais", escreveu no Boletim de Ocorrência.