A Polícia Militar (PM) divulgou que o homem morto em confronto com equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) é um tocantinense que possui passagens por homicídio, tráfico, associação criminosa, roubo, cárcere, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a PM, os crimes cometidos ocorreram em Minas Gerais. A corporação informou que o suspeito foi identificado, mas divulgou somente as iniciais do nome: “Trata-se de R.O.B, 32 anos, natural de Paraíso do Tocantins”, publicou na rede social.

O homem é suspeito de integrar a quadrilha que explodiu a agência bancária do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) na madrugada de sexta-feira, 12, em Barrolândia.

Segundo a PM, moradores disseram que eram quatro homens e estavam em duas motos. A corporação informou ter encontrado dentro da agência, estojos de calibre .380 e vestígios de materiais explosivos.

O que diz a agência

Em nota, o Sicoob manifestou “profundo pesar pela situação” e informou que contribui com as autoridades “para elucidação do caso por completo”.Também divulgou que o ponto de atendimento ficou fechado nesta sexta-feira, 12, e prevê retomar os atendimentos na segunda-feira, 15. “Até lá, os cooperados podem realizar suas transações financeiras digitalmente via App Sicoob ou pela internet banking”.