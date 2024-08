Vida Urbana Suspeito foragido por deixar mulher desmaiada após espancamento é preso em Araguaína De acordo com a polícia, o caso foi registrado após uma denúncia anônima. A mulher foi encontrada desacordada, com hemorragia e ferimentos graves no rosto

Um homem de 36 anos foi preso após agredir a companheira em Araguaína. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi encontrada em estado grave. O nome do suspeito não foi divulgado. Segundo a SSP, o caso foi registrado no dia 4 por uma denúncia anônima de que o suspeito havia ingerido bebida alcoólica e espancado a companheira. A mulh...