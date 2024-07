Vida Urbana Suspeito de violência doméstica é preso após ver viatura da polícia e tentar desviar rota Homem possuía mandado de prisão em aberto pelos crimes de ameaça e lesão corporal

Um homem de 25 anos foi preso após chamar atenção da Polícia Militar ao mudar de direção bruscamente assim que viu a viatura. A prisão aconteceu neste domingo (21), no município de Lagoa da Confusão, região sudoeste do estado. A Equipe de Polícia da 4ª CIPM, em patrulhamento pela avenida central de Lagoa da Confusão, se deparou com o homem que ao avi...