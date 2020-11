Vida Urbana Suspeito de vários roubos com uso de arma de fogo é preso em Colméia Polícia Civil realiza buscas por comparsa de homem detido

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira, 3, um homem, de 19 anos, suspeito de vários crimes em Colméia do Tocantins. A ação ocorreu após as investigações, que iniciaram há cerca de um mês, identificarem o suspeito de dois roubos ocorridos. “Ao longo das últimas semanas, estávamos investigando alguns crimes contra o patrimônio que teriam sido cometidos por do...