Vida Urbana Suspeito de tráfico tenta fugir, mas é preso em flagrante com maconha e cocaína Suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Paraíso do Tocantins

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar do Tocantins por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (18), no Centro de Lagoa da Confusão, região sudoeste do estado. O suspeito tentou fugir, mas foi preso em flagrante. No total, foram apreendidos 48 gramas de maconha, 28 gramas de cocaína, R$ 221,35 em espécie e um celular. Leia também: - ...