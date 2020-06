Vida Urbana Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM e 20 kg de drogas são apreendidas Homem não teria obedecido a ordem de parada dos militares e quando desceu do veículo, alguns quilômetros mais a frente, teria atirado contra policiais, que revidaram

Um homem de 33 anos morreu após um confronto com a Polícia Militar na BR-153, entre Aliança do Tocantins e Gurupi, na noite desta terça-feira, 2. A PM informou que com o suspeito estavam cerca de 20 kg de drogas, além de munições. Conforme a PM, a ação ocorreu zona rural após uma informação da força policial do Mato Grosso sobre um veículo que estaria transportando entorp...