Vida Urbana Suspeito de tráfico interestadual é preso ao chegar e Gurupi com 11 tabletes de cocaína pura Droga teria sido adquirida em Goiás e seria distribuída no Tocantins teria valor de venda em R$ 300 mil

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na madrugada desta quinta-feira, 27, um homem suspeito de transporte interestadual de drogas em Gurupi. A detenção realizada pela Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic) ocorreu quando o homem chegava à cidade do Sul do Estado. Na ação, a Deic encontrou com o preso 11 tabletes de cocaína de alta p...