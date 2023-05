Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 28 anos acabou preso pela Polícia Militar (PM) na tarde de segunda-feira, 15, em Presidente Kennedy. A operação teve início após uma denúncia anônima sobre uma movimentação em uma residência pertencente a uma pessoa com histórico de prisão por tráfico de drogas.

Ao chegarem no local, os agentes policiais abordaram o suspeito e realizaram uma busca pessoal no homem. Durante a abordagem, a PM avistou um prato na mesa da sala com substâncias suspeitas. Ao ser questionado, o rapaz afirmou que se tratava de drogas.

Na averiguação do imóvel, os policiais encontraram 53 porções de uma substância semelhante ao crack, com 17 gramas, além de uma porção de maconha e cocaína. Um celular e R$ 153,00 também foram encontrados.

O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Guaraí. No local, o homem acabou autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecentes.