Vida Urbana Suspeito de tráfico de drogas é preso em Jaú do TO; polícia apreende também em torno de 14 mil De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a polícia deflagrou a operação depois que os policiais obtiveram informações de que um

Um homem de 24 anos foi preso na última segunda-feira, 21, no povoado Novo Horizonte, zona rural de Jaú do Tocantins, em uma operação da Polícia Civil. Além do suspeito, a corporação também aprendeu em torno de R$ 14 mil reais, em espécie. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a polícia deflagrou a operação depois que os policiais obtiveram inform...