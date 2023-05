Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Militar prendeu na segunda-feira,15, um suspeito de tráfico de drogas, em Gurupi, em um bar no setor Alto da Boa Vista.

Uma denúncia anônima levou a polícia até o homem conhecido como “Caveirinha”. De acordo com os policiais, ele utilizava o bar do pai para a venda de drogas que ele depositava em uma mata nos fundos do estabelecimento.

Os policiais recolheram seis celulares, papel filme para embalar a droga e R$ 405. Enterrados em uma trilha nos fundos, a polícia encontrou dez tabletes de maconha pesando 5.134 kg.

Segundo a PM, a apreensão ocorreu após uma denúncia em que Caveirinha aguardava a chegada da droga. A inteligência da Polícia Militar monitorou os veículos que chegavam e também a área de mata, onde flagraram o suspeito com a droga. Ele tentou cobrir o local onde escondia as substâncias. No esconderijo dentro de dois potes de plástico enrolado em um pano havia cerca de 235 g de cocaína.

E com ajuda de cães farejadores, em uma trilha a cerca de 60 metros da casa do suspeito, a polícia encontrou mais dez tabletes de maconha pesando 5.134 kg enterrado na mata.

A Polícia Militar encaminhou os entorpecentes e o suspeito para a Central de Flagrantes pelo crime de tráfico de drogas.