Vida Urbana Suspeito de tráfico de drogas é preso com cocaína após bater em viatura da PM em Araguaína Os policiais encontraram 154 porções de cocaína escondidas no forro de um capacete

Em Araguaína, a Polícia Militar prendeu um homem, de 24 anos, com papelotes de cocaína após o suspeito colidir a motoneta que pilotava em uma viatura da corporação. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 18, no Bairro São João. O suspeito estava com 154 papelotes de uma substância análoga à cocaína, R$ 564,00 em espécie e uma máquina de cartão de crédito. Conforme a PM, ...