Vida Urbana Suspeito de tráfico é preso em Palmas na operação Hidra de Lerna Prisão na Capital aconteceu após a prisão de duas mulheres na mesma ação da Denarc; já no Sudeste do Estado, mulher flagrada com droga ao entrar em ônibus em Goiás disse aos policiais que entorpecentes eram do namorado

A Polícia Civil prendeu um homem de 23 anos por suspeita de tráfico de drogas em sua residência no Sul de Palmas. A ação da Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) ocorreu nesta quinta-feira, 13, quando a Delegacia também prendeu duas mulheres e após uma investigação apontar uma que estaria sendo utilizada como boca de fumo. Conforme a Polícia Civil, no caso do jovem, os policiais da u...