Vida Urbana Suspeito de tentar matar menina de 13 anos que recusou relação amorosa foge de abordagem policial Investigado não teria se conformado com a recusa da adolescente e começado a perseguir e ameaçar a vítima

O homem investigado por tentar assassinar uma menina de 13 anos após ela se recusar a se relacionar amorosamente com ele conseguiu fugir de uma abordagem policial nesta quarta-feira, 28, na região Sudeste do Estado. Nessa ação, duas armas de fogo de fabricação artesanal que estavam em uma residência dos pais do suspeito foram apreendidas. No último dia 7 o homem ...