Matheus Moreira Cardoso, de 19 anos, suspeito de tentativa de homicídio ocorrido em abril do ano passado, se apresentou na manhã desta quarta-feira, 25, na sede da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Palmas).

Conforme divulgado pelo JTo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) pediu ajuda na terça-feira, 24, à população para colaborar com informações sobre o paradeiro do suspeito, que havia fugido por uma área de mata durante a ação da Polícia Civil (PC), que contou com apoio de drones e do helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER). Ele ainda é suspeito de integrar uma facção criminosa.

De acordo com a secretaria, a investigação iniciou logo após o crime, ocorrido no dia 13 de abril de 2022. A vítima, um jovem de 20 anos, chegava em casa, quando foi surpreendido pelo suspeito, que chegou por trás e apontou uma arma de fogo para sua cabeça.

“No reflexo, a vítima vira-se na direção do criminoso e o golpeia com o caderno escolar que trazia consigo. Sem hesitar, o autor aperta o gatilho e dispara um tiro contra a cabeça do adolescente que, mesmo ferido, encontrou forças para pedir ajuda ao pai, que estava no interior da residência”, explicou o delegado Eduardo Menezes, por meio da assessoria.

Segundo a pasta, ao ouvir os gritos, o pai prestou socorro ao filho, levando-o até a Unidade de Pronto Atendimento (Upa Sul), mas devido à gravidade do caso, a vítima foi transferida para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde ficou internada por 15 dias, período em que chegou a atingir o estado de coma.

O jovem perdeu a visão do olho esquerdo e até o momento, segundo a SSP, encontra-se com o projétil de arma de fogo alojado em sua cabeça, o que lhe causa fortes dores.

No decorrer da investigação, a equipe da DHPP Palmas apurou que o suspeito, na semana anterior ao crime, teria tentado roubar os pertences da vítima, especificamente roupas e acessórios. E há aproximadamente um mês, já com a investigação ainda em andamento, o suspeito do disparo encontrou com o irmão da vítima.

“Na ocasião, o investigado, em clara manifestação de consumar o intento, bradou as seguintes palavras: ‘Vou terminar o que eu comecei!’ Diante da ameaça, a vítima procurou a DHPP, contando que foi obrigado a recolher-se em uma espécie de cárcere doméstico, causado pelo medo de ser novamente atacado”, finalizou o delegado.

Matheus Moreira Cardoso será encaminhado para unidade prisional da capital.

Em nota ao JTo, a defesa do suspeito afirmou que ele “jamais se envolveu com qualquer organização criminosa” e que “nunca foi intimado ou, sequer, procurado para prestar nenhum esclarecimento”.

O advogado Júlio Cesar Suarte, cita ainda que a defesa não teve acesso aos fatos em apuração e que o investigado acabou “pego de surpresa com as sérias acusações feitas em seu desfavor”.

Afirma que o jovem “jamais teria conseguido fugir do cerco policial” devido ao aparato montado no cerco, para captura de “um jovem sem antecedentes criminais”, que provará inocência.