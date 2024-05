Vida Urbana Suspeito de tentar matar faccionado e assassinar outra pessoa em Araguaína é preso após uma semana Policiais cumpriam mandado de busca e apreensão na casa do homem quando foram recebidos a tiros. Equipes negociaram com o suspeito, que se entregou

Uma equipe de policiais civis foi recebida a tiros neste sábado (18), quando tentavam dar cumprimento a mandado de busca e apreensão, no setor Jardim Boa Sorte, em Araguaína, na casa de um homem investigado pelo crime de homicídio. De acordo com as informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), os agentes da 2ª Divisão Especializada de Hom...