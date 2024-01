A Polícia Militar prendeu na quarta-feira, 3, um homem de 28 anos, suspeito de tentativa de homicídio em Palmas.

De acordo com o relatório, no final do ano passado, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência em que um homem teria efetuado disparos de arma de fogo em direção à sua ex-companheira. A vítima foi protegida por familiares que entraram em luta corporal com o suspeito.

Testemunhas informaram à polícia que o suspeito estava motivado por não aceitar o término do relacionamento. Ele fugiu do local, porém continuou ameaçando a ex-companheira.

Os policiais militares localizaram o suspeito na quarta-feira, 3, e efetuaram a prisão por tentativa de homicídio. Ele foi levado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão.