Vida Urbana Suspeito de sequestrar, estuprar e abandonar criança de 5 anos é denunciado pelo MP Denúncia ocorreu pelo crime de estupro a vulnerável que prevê pena de 8 a 15 anos de reclusão

Com a conclusão do inquérito policial sobre um caso de estupro de vulnerável, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) apresentou denúncia criminal contra o suspeito, de 41 anos, que teria estuprado uma menina de 5 anos em Araguaína. O crime ocorreu na noite de 25 de março deste ano e causou grande repercussão. Conforme o MPTO, o denunciado teria se aproveitado que a vítima brincava na porta de casa, longe da mãe, e oferecido um pirulito para a cria...