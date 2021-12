Vida Urbana Suspeito de série de assaltos armados e de atirar no pé de vítima é preso em Palmas Homem é considerado de extrema periculosidade e agia com extrema violência contra as vítimas

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de uma série de roubos à mão armada, inclusive, do assalto em que a vítima foi baleada no pé durante o roubo de uma motocicleta, em Palmas. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 10, durante o cumprimento de um mandado de prisão temporária contra o suspeito, de 28 anos. A prisão ocorreu quando o homem estava em sua residência no S...