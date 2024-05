Vida Urbana Suspeito de roubo de máquinas agrícolas é preso e polícia apreende arma de fogo em Santa Rita De acordo com a polícia, o motorista do caminhão foi mantido como refém durante o roubo

Um homem de 29 anos acabou preso após roubar um caminhão que carregava duas escavadeiras e por porte ilegal de arma de fogo pela Polícia Militar (PM). O nome do suspeito não foi divulgado. Ele é suspeito de roubar o veículo em um pátio de um posto de gasolina em Santa Rita, região leste do estado. O motorista do caminhão foi mantido como refém. A ação aconte...