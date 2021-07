Vida Urbana Suspeito de roubo armado em supermercado morre em troca de tiros com a PM Homem baleado era foragido por tráfico de drogas; na ação a PM recuperou parte do valor roubado

Um homem suspeito de participar de um assalto a um supermercado em Gurupi morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 12, e na ação, a PM apreendeu um veículo utilizado pelos suspeitos e recuperou parte do dinheiro levado do estabelecimento comercial. Conforme a PM, por volta das 6 horas, a corporação recebeu a info...