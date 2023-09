As Polícias Civis do Tocantins e do Maranhão prenderam preventivamente um homem de 43 anos, na cidade de Grajaú (MA), suspeito de roubo a banco, cargas e maquinários agrícolas na tarde desta sexta-feira, 22. Ele acabou preso pela prática dos crimes de uso de documento falso, adulteração de sinal identificador de veículo e falsidade ideológica.

Conforme a polícia, as investigações mostraram que o homem já havia sido preso por roubo de cargas em Açailândia, no Maranhão; foi indiciado por furtar um trator em Wanderlândia, no Tocantins; é suspeito de participar de um assalto a banco em São Geraldo, no Pará, que resultou na morte de um jovem; e é suspeito de integrar organização criminosa especializada em roubos e furtos de máquinas agrícolas de grande porte no país.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito morava na cidade de Araguaína, onde usava documento falso com o nome de Adolfo Amorim dos Santos para esconder seu passado criminoso e praticar outros crimes. “Quando descobrimos que o investigado estava no Maranhão, acionamos e compartilhamos informações com a Polícia Civil maranhense e eles puderam, então, executar essa prisão,” explicou o delegado Alexander Pereira da Costa, por meio da SSP.

O suspeito está preso no Maranhão e deve ser transferido para o Tocantins nos próximos dias.