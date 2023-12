Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 28 anos, monitorado por tornozeleira eletrônico, acabou preso no final da tarde desta sexta-feira, 15, em Araguaína, suspeito de ter roubado uma motocicleta na Avenida Filadélfia, em frente a uma autoescola, por volta das 17 horas.

O suspeito, identificado com as iniciais M.A.S., não contava que a população reconheceria a moto subtraída horas antes, dessa forma, ele acabou contido na Rua Floriano Peixoto, no Setor Carajás, conforme informou a Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas de Araguaína, da Polícia Penal.

Enquanto aguardavam a Polícia Militar para assumir a ocorrência e encaminhar o suspeito à delegacia de plantão, os policiais penais afirmaram que fizeram a segurança e garantiram a integridade física do suspeito e dos demais envolvidos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito acabou autuado em flagrante por receptação e posse de arma branca (faca) e depois foi levado à unidade penal local.