Vida Urbana Suspeito de roubar moto e celular de uma mulher em Araguaína é preso pela Polícia Militar

Um homem de 21 anos foi preso, na manhã dessa terça-feira, 16, no Setor Coimbra em Araguaína, suspeito de roubo. Com ele, a Polícia Militar (PM) localizou dois smartphones, um de cor azul e um de cor vermelha, uma carteira de bolso contendo documentos pessoais, um cartão de banco, R$ 60,00 e uma motocicleta. De acordo com a vítima, uma mulher, 34 anos, o sus...