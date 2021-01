Vida Urbana Suspeito de roubar e matar jovem há 2 anos em Araguaína é preso no Pará Captura de suspeito de latrocínio ocorreu no Pará, com o apoio da Polícia Civil do estado

O suspeito de ter praticado o crime de latrocínio contra a jovem Daiane da Conceição, em 25 de novembro de 2018, foi preso pela 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (2ª DHPP) da Polícia Civil nesta quinta-feira, 28. Os agentes cumpriram o mandado de prisão preventiva em desfavor do homem, de 22 anos, com o apoio do da 2ª DHPP com a Polícia Civil do estado...