Vida Urbana Suspeito de roubar carro no ano passado é preso nesta quinta-feira, 18, em Paraíso do Tocantins A prisão do jovem faz parte de uma ação da polícia de combate à criminalidade, deflagrada por policiais civis da 63ª Delegacia de Polícia Civil

Um homem, de 24 anos de idade, que estava sendo investigado pelo furto de carro, foi preso na manhã desta quinta-feira, 18, em Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas. Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu em março do ano passado, naquele município. A prisão do jovem faz parte de uma ação da polícia de combate à criminalidade, deflagrada por po...