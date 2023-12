A Polícia Civil do Tocantins concluiu o inquérito e indiciou um homem de 33 anos nesta sexta-feira, 15, suspeito pelo crime de feminicídio tentado, cometido contra a esposa, de 33 anos, em Colméia, noroeste do estado. A vítima recebeu socos, teve parte do nariz arrancado e o olho furado. O caso ocorreu no dia 6 de dezembro deste ano, conforme divulgado pelo JTo. O nome do suspeito não foi divulgado.

De acordo com a polícia, o homem foi preso em flagrante no mesmo dia do ocorrido e permanece na prisão.

O inquérito foi conduzido pelo delegado João Luís da Costa Jucá, titular da 45ª Delegacia de Colmeia. "Durante a investigação, ficou demonstrado que o homem só não matou a esposa porque ela teve ajuda de outras pessoas e conseguiu fugir do local", disse o delegado, por meio da assessoria.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), no dia do ocorrido, marido e mulher estavam em casa, bebendo, e em determinado momento houve um desentendimento entre o casal.

“O homem começou a agredir a esposa. A vítima relatou que, durante a briga, o marido a derrubou no chão e começou a dar-lhe socos. Além do ferimento no nariz, as agressões deixaram a mulher com várias lesões pelo corpo, entre elas o olho direito perfurado e pedaços do couro cabeludo arrancados”, informou a pasta.

A pena para esse tipo de crime varia entre 12 e 30 anos de reclusão.

Segundo a SSP, o relatório final foi remetido ao Ministério Público Estadual para providências cabíveis.