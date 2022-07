Vida Urbana Suspeito de participar de assalto a bancos no Maranhão e roubar R$ 1 milhão é preso no Tocantins Conforme SSP, homem de 25 anos teria adquirido veículo zero km e reformado a casa após cometer o crime

Em apoio a Superintendência de Investigações Criminais (SEIC) do Maranhão, a Polícia Civil do Tocantins (PCTO) prendeu um homem de 25 anos nesta quarta-feira, 27, suspeito de integrar uma organização criminosa que teria praticado roubos a instituições financeiras em duas cidades no Maranhão. Conforme divulgado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), após a prát...