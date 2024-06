Vida Urbana Suspeito de matar vizinho a facadas por ciúme e ameaçar de morte mulher e filha é preso Vítima, de 45 anos, foi assassinada quando chegava em casa. O suspeito fugiu após o crime, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar

Um homem de 45 anos foi assassinado com golpe de faca após uma briga com o vizinho em Babaçulândia. O suspeito teria ficado com ciúmes da esposa com a vítima e ameaçou matar ela e a filha com um revólver, segundo a Polícia Militar (PM). A mulher disse à PM que o suspeito, de 50 anos, chegou em casa acompanhado da vítima, na noite desta quinta-feira (27). Os dois e...