O principal suspeito de matar a tiros o vendedor Vinícius Lucas Ferreira da Silva, 28 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (1º). O homem, conhecido como Guerreiro, tem 27 anos e estava na loja de conveniência de um posto de combustível na antiga 501 norte, em Palmas. O motivo do crime seria uma traição e aconteceu horas antes do casamento da irmã da vítima.

A morte foi registrada madrugada do dia 30 de setembro no estacionamento da Praia da Graciosa. O suposto autor foi localizado em ação conjunta das Polícias Civil e Militar e na hora do cumprimento do mandado de prisão, portava com uma pistola 9mm, com numeração raspada.

A PM informou que a pistola é de uso restrito e por isso acabou sendo autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

A Delegacia de Homicídios, que investigou o caso, apurou que Guerreiro já tem condenação por homicídio e tráfico de drogas. Ele cumpria regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica na época do assassinato.

No dia do assassinado, uma testemunha informou que ela e Vinicius estavam de saída do estabelecimento, conversando e pedindo um carro de aplicativo. Um homem chegou por trás da vítima e deu pelo menos dois tiros. Depois disso fugiu do local.

Câmeras de segurança que ficam perto do local mostrou que os autores estavam em um carro branco. Após os disparos, o veículo fugiu pela Orla 14 para a Avenida NS-15, sentido região norte da cidade.

Vinicius é o mesmo jovem que aparece em um vídeo sendo agredido por guardas metropolitanos, em fevereiro de 2022. A confusão começou depois que a Guarda foi chamada para atender uma ocorrência de perturbação de sossego em um estabelecimento.

Investigação e motivo

Conforme a polícia, o suspeito teria cometido o crime porque a esposa de Vinícius teria tido um relacionamento extraconjugal com Guerreiro. A situação causou brigas entre os dois. “Dias antes do crime, vítima e autor tiveram uma discussão, ocasião em que ele ameaçou matar Vinicius”, explicou o delegado Eduardo Menezes, que conduziu a investigação.

A princípio, a polícia informou que conseguiu identificar qual veículo foi usado. No dia 4 de outubro, equipes viram o carro com duas pessoas, entre elas Guerreiro. Quando os ocupantes perceberam a proximidade dos policiais, tentaram fugir. Entretanto acabaram sendo abordados na quadra 607 norte.