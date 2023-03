A Polícia Civil (PC) prendeu nesta quarta-feira, 8, o suspeito de efetuar disparos de arma de fogo contra um grupo de quatro pessoas em Ponte Alta do Bom Jesus, no Setor Vila Social, região sudeste do Estado. O crime ocorreu durante a madrugada de segunda-feira, 6, a vítima que veio a óbito é Kennedy Damião da Silva, de 20 anos, outras três pessoas seguem em estado grave no Hospital Regional de Porto Nacional.

De acordo com as investigações, o suspeito iniciou uma discussão com um grupo de pessoas durante a madrugada, e evoluiu para agressões físicas, motivo pelo qual o suspeito fugiu do local, mas retornou minutos depois portando uma arma de fogo, tipo espingarda, e efetuou disparos contra o grupo em via pública.

De posse da ordem judicial, a polícia deu cumprimento ao mandado de prisão e realizou a apreensão da arma de fogo utilizada no crime.

A operação contou com o apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE). Após a realização dos procedimentos legais, o suspeito foi conduzido à Unidade Prisional de Taguatinga.

Crime

Segundo os registros policiais feitos pelo pai de uma das vítimas, um suspeito teria tentado furtar uma moto que estava na garagem de uma das vítimas, Eduardo Lopes da Silva de 20 anos, segundo o relato do pai dele, o servidor público do município, Argilene Lopes de Oliveira, de 55 anos, operador de máquinas concursado.

Ao ser flagrado pelos moradores, o suspeito fugiu, mas teria voltado instantes depois, com uma arma de fogo, estilo cartucheira, e atirou pelo menos duas vezes contra as pessoas da residência.

Os tiros atingiram quatro jovens. Primeiro, segundo o servidor, disparado de frente, atingiu Kennedy Silva na altura do olho, com estilhaços na testa. Em seguida, segundo a versão do pai, o atirador municiou a cartucheira com outra carga e disparou, quando atingiu Eduardo Silva, na altura do pescoço e no peito. Também estão feridos Brenno Pereira da Paixao, 21 anos, e Wenes Urcino de Santana, que não teve a idade registrada. Eles foram atingidos pela munição espalhada nas costas.

Segundo o documento registrado na 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Dianópolis, o servidor público relatou que a motocicleta alvo da tentativa é uma Honda Bros, preta, que estava na garagem da casa do filho.

Kennedy Damião da Silva, 20 anos, recebeu um tiro na cabeça, na altura do olho, e morreu mesmo após passar por procedimento no hospital de Dianópolis.