A Polícia Civil identificou nesta segunda-feira, 13, o principal suspeito de matar o triatleta Wanderson de Sousa Santos, de 24 anos, a tiros, em março deste ano, no setor Jardim Aureny III, região sul de Palmas.

De acordo com as informações, divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), um membro de facção criminosa, de 23 anos de idade, é apontado como o autor dos tiros efetuados contra a vítima, na Avenida J.

As investigações apontaram “guerra de facções” como o motivo da morte do triatleta. A Civil informou que no dia do crime, o suspeito, “valendo-se da motivação vinculada à atuação de organização criminosa de facções em operação na cidade de Palmas, resolveu matar a vítima desferindo diversos disparos de arma de fogo de pistola semi automática”.

Wanderson Santos caminhava pela Avendia J quando acabou surpreendido por diversos tiros disparados em sua direção. Ferida, a vítima ainda tentou se abrigar em um estabelecimento próximo mas acabou seguido e atingido por mais tiros.

O delegado Breno Eduardo Campos Alves afirmou por meio da assessoria da pasta que o suspeito “utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima” e que o crime “vislumbra a presença da qualificadora de utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima”.

A identificação do suspeito ocorreu através de trabalho conduzido por agentes da 2ª Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa em apoio a 1ª DHPP de Palmas. A autoridade representou pela prisão do autor e na manhã desta segunda deu cumprimento ao mandado de prisão contra o homem, que se encontrava recolhido em unidade penal por outro crime, divulgou a SSP.