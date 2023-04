A Polícia Civil (PC) prendeu na tarde desta sexta-feira, 28, o pintor Thiago Moreira Rodrigues, de 30 anos, suspeito de matar o professor Carlos Henrique de Sousa Luz, de 45 anos, com 38 facadas. A prisão ocorreu enquanto o suspeito trabalhava no centro da capital. O crime ocorreu na segunda-feira, 24, na Quadra 1.102 sul (ACSU-SE) em Palmas.

De acordo com as investigações, a motivação do crime seria uma desavença sexual entre o professor e o suspeito. Carlos Luz estava junto com a companheira em um bar da capital, quando encontrou o suspeito e o teria convidado para ir até a residência para relações sexuais em grupo. Na casa do professor, a mulher não quis mais praticar o ato. Nesse momento os dois ficaram sozinhos bebendo e usando drogas.

O suspeito disse na delegacia que eles combinaram que um ia manter relação com o outro. O suspeito praticou o ato com o professor, mas depois se arrependeu e disse que não queria mais continuar. O professor teria dito que esse não era o combinado, e segundo o suspeito, passou a forçar o ato.

“Eles estavam pelados, sem roupa e o professor passou a correr atrás dele tentando forçar a manter a relação, eles entraram em luta corporal quando ele [suspeito] pegou uma faca e ele disse que perdeu a cabeça e acabou dando as facadas”, disse o delegado Israel Andrade Alves, da 1º Delegacia de Homicídios da capital.

Ainda segundo o delegado, no meio da noite, a esposa teria acordado com os gritos do marido. O suspeito teria proposto para ela ajudar ele a enterrar o corpo, mas ela se negou e pediu para ele ir embora da residência quando ligou para a polícia.

Pouco depois do crime, por volta das 10h, o suspeito voltou na residência e devolveu a moto que tinha levado do professor.

O delegado disse ainda que a esposa do professor já prestou depoimento e ainda serão ouvidas mais testemunhas e que o inquérito será finalizado em breve.

Crime

Segundo a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência por volta das 6h39min, da segunda-feira, 24, quando a equipe chegou ao local, encontrou o professor de bruços, sem roupa e com uma telha de brasilit, uma porta de metal e um carrinho de mão sobre o corpo.

Ainda de acordo a PM, após o relato da perícia foi constatado que a causa da morte foi lesão sofrida por arma branca, localizada próxima ao corpo da vítima.

A 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ªDHPP) de Palmas, instaurou um inquérito para identificar o autor do crime, que feriu o professor com golpes de faca, fugiu do local e levou a motocicleta.

Carlos Henrique era professor na Escola Estadual Beira Rio, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional.