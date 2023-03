Vida Urbana Suspeito de matar pedreiro com uma facada no peito é preso em Conceição do Tocantins Crime ocorreu em balneário de Rio da Conceição durante comemoração do aniversário da cidade; Alessandro Carvalho Dias chegou a ser socorrido mas morreu no hospital

A Polícia Civil (PC) prendeu em Conceição do Tocantins um homem de 54 anos suspeito de matar com uma facada no peito o pedreiro autônomo Alessandro Carvalho Dias, na noite do dia 20 de fevereiro, no balneário municipal de Rio da Conceição. Segundo o irmão de Alessandro, um auxiliar técnico eletrônico de 31 anos, o pedreiro chegou a ser socorrido e encaminhado até o ...