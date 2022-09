Vida Urbana Suspeito de matar o próprio cunhado em Wanderlândia é preso O crime ocorreu em junho de 2011, quando o suspeito efetuou um disparo de espingarda no peito da vítima e depois fugiu para o Goiás

Em ação conjunta da Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) e Polícia Militar de Goiás (PM-GO) resultou na prisão em Brazabrantes (GO) de um homem de 38 anos, suspeito do assassinato do próprio cunhado em Wanderlândia, região norte do estado. O crime ocorreu em junho de 2011, quando o suspeito efetuou um disparo de espingarda no peito do cunhado, enquanto ele dormia em uma...