Vida Urbana Suspeito de matar nove pessoas entre 2019 e 2020 é indiciado pela PC por morte de estudante Caso solucionado é o de Raniel Reis morto aos 17 anos em 2020 enquanto usava celular na calçada; indiciado confessou três crimes

A Polícia Civil (PC) por meio da 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ªDHPP) de Palmas, finalizou o inquérito sobre a morte do estudante Raniel Febronio dos Reis, de 17 anos, ocorrida no dia 28 de março de 2020, e indiciou como autor Andresson Ferreira da Silva, 20 anos, conhecido como “Bene”. O crime ocorreu na rua 16, no Jardim Aureny IV, em...