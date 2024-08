Vida Urbana Suspeito de matar mulher a facadas em Araguatins é preso no Pará A Polícia Civil divulgou um cartaz de procurado em abril deste ano. O crime aconteceu na residência do casal, localizada na Vila Madalena

Moacy Barbosa Alves, de 48 anos, que estava foragido por suspeita de ter matado sua companheira, Nely da Silva, em março deste ano em Araguatins, extremo norte do estado, foi preso em Breu Branco (PA). O Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa do suspeito. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (1º), após o compartilhamento de informações ...