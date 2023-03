Equipes da 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)de Palmas prenderam um homem suspeito de participar do assassinado do jovem Leonardo Alves de Souza, o “Perninha”, no dia 28 de outubro do ano passado, na Arne 61. A prisão ocorreu no Aureny III, durante a Operação Vilis, deflagrada na manhã desta sexta-feira, 17.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as investigações apontaram que a facção na qual o suspeito integrava, deu ordem para matar “o maior número possível de integrantes da facção rival, grupo criminoso em que a vítima fazia parte”.

No dia do crime, o homem e um adolescente de 17 anos, em uma motocicleta de cor preta, saíram pela cidade para cumprir a ordem dada. Ao avistar e reconhecer Leonardo, que caminhava pela avenida NS-2, na Arne 61, região norte da cidade, o adolescente o reconheceu, se aproximou e ergueu o capacete “para mostrar a Leonardo que ele seria o responsável pelo seu assassinato”, em seguida, efetuou disparos contra a cabeça da vítima.

Ainda de acordo com a SSP, dias após cometer o crime, o adolescente postou em uma rede social mensagens com demonstração de arrependimento: “Eu prometi. Já não aguento mais. Eu só queria ser feliz. Me perdoa, meu Deus. Derramei um sangue inocente. Tira essa maldade de mim, por favor.”

O homem preso será ouvido pela polícia e depois levado à Unidade Penal Regional de Palmas (UPRP). O adolescente, suspeito de cometer o assassinato, foi identificado e o caso foi levado para Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente (DECA).