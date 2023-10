Vida Urbana Suspeito de matar jovem de 24 anos em rua de terra que dá acesso a órgãos públicos é preso Segundo a Polícia Militar, o homem estava em um veículo de modelo Corolla branco na BR-153, próximo a Crixás do Tocantins

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira, 5, na BR-153, próximo a Crixás, sudoeste do Estado, o suspeito de matar o motociclista de 24 anos, na quadra próximo ao Instituto de Terras do Tocantins (Itertins), na 302 norte, em Palmas, após um desentendimento. A esposa da vítima também ficou ferida e foi levada ao hospital. Segundo a corporação, equipes do 1° ...